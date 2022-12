LIVE Conegliano-Gerdau Minas 1-0 | Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA | 25-12 | primo set impeccabile delle venete

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA SEMIFINALE DELPERDIFEMMINILE DALLE 18.00 25-12SET! Gray con un super attacco dalla seconda chiude: sette punti nelparziale. Le brasiliane per ora sono state spazzate via dal campo: superiorità nettissima. 24-12 Robinson a tutto braccio! Set point! 23-12 Gray attacca fortissimo due volte: la seconda è quella buona. 22-12 Invasione di Haak. 22-11 Daroit sbaglia l’attacco al termine di un lungo scambio. 21-11 Gran rotazione di Gray. 20-11 Haak insacca la schiacciata in rete da posizione difficile. 20-10 Lubian attacca su Vicente che sbaglia in ricezione. 19-10 Un altro errore ...

mira la finale del Mondiale per Club. L'ultimo ostacolo da superare però è il Minas, club brasiliano di Belo Horizonte. Avviciniamoci all'inizio del match alle 14:30