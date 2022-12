LIVE Conegliano-Gerdau Minas 0-0 | Mondiale per club volley 2022 in DIRETTA | 0-0 | comincia la partita!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA SEMIFINALE DELPERDIFEMMINILE DALLE 18.00 13-7 Ace De Krujif!! 12-7 Muro Haak! 11-7 Buon attacco di Nascimento e chiude Thaisa. 11-6 Ace Grayyyy! 10-6 Out l’attacco di Nascimento. 9-6 Stavolta non sbaglia Haak. 8-6 Haak chiude troppo il diagonale e mette fuori. 8-5 Buona fast di Thaisa. 8-4 Attacca fortissimo Haak da posto 1. 7-4 Sbaglia De Kruijf al servizio. 7-3 Ancora un errore in battuta per le sudamericane. 6-3 Errore in battuta anche per. 6-2 Splendido attacco di Gray che passa sopra alle mani del muro. 5-2 Sbaglia Nascimento al servizio. 4-2 Difesa e contrattacco di Daroit. 4-1 Sbaglia Daroit al servizio. 3-1 Buona paralella di Daroit. 3-0 ...