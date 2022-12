LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Val di Sole 2022 in DIRETTA | Vanthourenhout va da solo in fuga | sottotono van der Poel

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 Ormai è esploso Vandeputte, che è affondato a 20”! Ma che cosa sta facendo il campione europeo! 14.59sta DOMINANDO! Chiude il quarto giro in 7’05” ed ha 12” su Niels Vandeputte! Kuhn, Iserbyt e Sweeck sono a 32”, van dertorna su Baestaens ma è a 1’09” dalla testa della corsa! 14.57 Niels Vandeputte è a sei secondi da Michael. Al momento il discorso per la vittoria ètra di loro, poiché il gruppetto Iserbyt-Sweeck è a 27”. 14.56 E intanto Vincent Bastaens sta provando a lasciare la compagnia di Mathieu van der, in estrema difficoltà. 14.55ha 4” su Vandeputte, che ha rischiato anche di cadere su un tratto di ...

La gara della Val di Sole, nona tappa della Coppa del Mondo di2022/2023, partirà alle ore 14.30; OA Sport la seguirà con la consueta DIRETTAper non perdere nemmeno una pedalata. ...1 VAN AERT Wout 28 59:36 2 SWEECK Laurens 0:14 3 PIDCOCK Tom 0:17 4 VAN DER HAAR Lars 0:19 5 VANTHOURENHOUT Michael 0:22 6 ADAMS Jens 0:33 7 ISERBYT Eli 0:35 8 RONHAAR Pim 0:37 9 VAN KESSEL Corné 0:46 ...