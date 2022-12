LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Val di Sole 2022 in DIRETTA | Kuhn e Vanthourenhout fanno l’andatura | van der Poel ottavo

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Mathieu van derrimane parecchio indietro, sempre settimo ma a 34”. Evidentemente non riesce ad essere competitivo sulla neve. 14.48 E attenzione a Timon Ruegg (Cros Team Legendre): si è riportato su Sweeck e Iserbyt. Superato il primo, ora mette il secondo nel mirino. 14.47 Forcing di Niels Vandeputte! L’uomo della Alpecin-Deceuninck allunga, Michaelsi piazza dietro di lui.rimane indietro e prova a riagganciarsi con grinta. 14.46 Saranno otto i giri per questa gara, visto che si sta correndo ogni tornata attorno ai sette minuti e venti secondi. 14.45e Vandeputte in testa dopo due giri. Coppia Iserbyt-Sweeck a 8”, van dersettimo assieme a Vincent ...

La gara della Val di Sole, nona tappa della Coppa del Mondo di2022/2023, partirà alle ore 14.30; 1 VAN AERT Wout 28 59:36 2 SWEECK Laurens 0:14 3 PIDCOCK Tom 0:17 4 VAN DER HAAR Lars 0:19 5 VANTHOURENHOUT Michael 0:22 6 ADAMS Jens 0:33 7 ISERBYT Eli 0:35 8 RONHAAR Pim 0:37 9 VAN KESSEL Corné 0:46 ... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Val di Sole 2022 in DIRETTA: c'è van der Poel, si parte alle 14.30 La Coppa del Mondo di ciclocross si appresta a tornare in Italia per la disputa in Val di Sole della tappa sulla neve ...Il belga trionfa davanti a Laurens Sweeck e Tom Pidcock e lo fa dopo una caduta e un guaio meccanico ...