(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti e benvenuti alladella nona tappa dideldi/2023 di scena in Val di. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, anche a causa della sua cornice irripetibile, una gara che si corremente su un maestoso manto di neve. Torna ai nastri dinza Mathieu van der: l’olandese della Alpecin-Deceuninck è rimasto a riposo la scorsa domenica a Dublino, ricaricando le batterie dopo i due successi ad Hulst e ad Anversa. Non si rinnoverà però il duello con Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers), entrambi assenti. Attenzione però a Gianni ...

1 VAN AERT Wout 28 59:36 2 SWEECK Laurens 0:14 3 PIDCOCK Tom 0:17 4 VAN DER HAAR Lars 0:19 5 VANTHOURENHOUT Michael 0:22 6 ADAMS Jens 0:33 7 ISERBYT Eli 0:35 8 RONHAAR Pim 0:37 9 VAN KESSEL Corné 0:46 ...... Andrea De Luca ed Enrico Martello ore 01:15Coppa del Mondo - Elite Uomini (differita) ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Val di Sole 2022 in DIRETTA: c'è van der Poel, si parte alle 14.30 Tutto è pronto ai laghetti di San Leonardo a Vermiglio in Trentino per una gara unica nel panorama internazionale: sabato c’è la decima tappa della Coppa del Mondo. Venerdì la ricognizione del traccia ...La Coppa del Mondo di ciclocross si appresta a tornare in Italia per la disputa in Val di Sole della tappa sulla neve ...