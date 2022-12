LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Le Grand-Bornand in DIRETTA | partenza ritardata alle 12 25 Johannes Boe contro Laegreid | in casa Italia si punta su Giacomel

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DI14.15 12:10 Il secondono al via Daniele Fauner partirà per 51°, con un ritardo di 2’46”. L’azzurro nella sprint ha ottenuto al secondo tentativo la prima qualificazione per una gara adella carriera in Coppa del Mondo; l’obiettivo per lui quest’oggi potrebbero essere i primi punti nel massimo circuito. 12:05settimana scorsa ha colto il miglior risultato della carriera proprio in questo format ad Hochfilzen, rimontando dalla ventesima posizione fino alla sesta sparando con il 90% al poligono; una prestazione come quella dello scorso sabato potrebbe far nuovamente sognare tutti i tifosi ...