LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Le Grand-Bornand in DIRETTA | Vittozzi e Wierer alla caccia del podio Partenza spostata alle 14 30

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DI12.15 14:00 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenutidell’di Le(Francia), valido per la terza tappa di Coppa del Mondo di2022-23. Buon pomeriggio e benvenutidell’di Le(Francia), valido per la terza tappa di Coppa del Mondo di2022-23. Ultimo fine settimana prima ...

OA Sport

Ci saranno inoltre l'IBU Cup e l'IBU Junior Cup di. OA Sport vi propone la direttatestuale degli sport invernali : tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 17 dicembre 2022 , con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per ...OA Sport vi offre la DIRETTAdel secondo inseguimento maschile stagionale, sulla distanza dei ... Partenza della gara fissata alle 12.10 , buon divertimento e buona tutti! LIVE Biathlon, Sprint femminile Le Grand-Bornand 2022 in DIRETTA: Magnusson a sorpresa in testa davanti a Persson, sesta Vittozzi, Wierer fuori dalle dieci La diretta testuale dell'inseguimento femminile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.La diretta testuale dell'inseguimento maschile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...