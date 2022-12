L’Italia davanti a tutti | sopra Cina e Germania | sapete in quale classifica?

Leggi su curiosauro

(Di sabato 17 dicembre 2022) No, non stiamo parlando dei mondiali, eppure in questaci difendiamo più che bene. Insomma, è tutta una questione di “grande bellezza” evince questa partita sempre e comunque a mani basse. Siamo abbastanza certi che parlando insieme di “grande bellezza” e Italia, qualche idea vi sia balenata in mente. Pur nei suoi mille difetti, infatti, il nostro paese ha una capacità più che unica di ammaliare con la sua naturale bellezza e cultura. Italia (www.curiosauro.it)Che sia una caletta immersa in una riserva naturale con mare cristallino all’orizzonte o un paesino sperduto di montagna con le sue mille tradizioni, ogni borgo o città d’arte sa come conquistare non solo noi italiani, ma anche il resto del mondo. Insomma, il Bel Paese è tale non solo per il clima clemente e per il cibo straordinario, ma anche, se non ...