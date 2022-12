Libri | “Il Commissario Ricciardi” | storia di un set in 80 foto

(Di sabato 17 dicembre 2022) In attesa della seconda stagione della fiction Rai nel 2023, appuntamento di fine anno a Napoli per gli appassionati dei gialli del ‘’: lo scrittore Maurizio De Giovanni e gli attori Antonio Milo, Adriano Falivene, Nunzia Schiano e Mario Pirrello, il 21 dicembre alle ore 17,00 al Circolo Artistico Politecnico in Piazza Trieste e Trento, 48 (ingresso libero fino ad esaurimento posti) parteciperanno alla presentazione del volume “Luigi Alfredo- diario dal set”,di scena di Anna Camerlingo promosso dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania. Il libro, che raccoglie 80 immagini con le accurate ricostruzioni della città negli anni ’30, sarà presentato da Titta Fiore e Maurizio Gemma, Presidente e Direttore della FCRC. Racconto della prima stagione della fortunata ...

