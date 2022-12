Lezioni private | recensione del film Netflix

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il, 2022. Regia: Kivanc Baruonu. Cast: Bensu Soral, Helin Kandemir, Hatice Aslan, Halit Ozgur Sari, Rami Narin. Genere: Commedia, romantico. Durata: 90 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: Fingendosi una tutor privata, consulente d’immagine desiderata da tutti, Azra allena segretamente adolescenti a raggiungere i loro obiettivi nella vita e nell’amore, ma non senza qualche intoppo lungo la strada. Le rom-com turche continuano a proliferare su: l’ultima aggiunta al catalogo della piattaforma streaming è, che unisce i tropi del genere – la ricerca dell’anima gemella, una protagonista “outsider” che si trasforma completamente per conquistare quella che spera diventerà la sua dolce metà – ...

