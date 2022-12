Letta “Il governo riparta da sanità e Opzione Donna”

(Di sabato 17 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo ripartire dalle cose, dai beni pubblici essenziali: innanzitutto la, dobbiamo evitare che passino quei tagli che ilha messo in campo”.Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico,intervenendo alla manifestazione del Pd in piazza Ss.Apostoli. “Lavoriamo perchè la legge di bilancio sia la meno peggio possibile e faccio un appello al: su alcuni punti essenziali prenda le nostre proposte che riguardano la vita delle persone, a partire da” ha aggiunto “e rilanceremo la misura del salario minimo”. -foto ufficio stampa Pd-(ITALPRESS).

