L’epilogo del girone andata dei rossoblu è in terra lombarda

(Di sabato 17 dicembre 2022) La Geetit Bologna si avvicina a chiudere la prima metà della stagione regolare Domenica 18 Dicembre, alle ore 17:00, in casa della Gamma Chimica Brugherio. I ragazzi di coach Danilo Durant occupano attualmente l’undicesima posizione della classifica con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 8 sconfitte a differenza della Geetit Bologna, a quota 20 punti con 6 risultati positivi e altrettanti negativi. Si tratta di una sfida importante per Govoni e compagni: una vittoria piena assicurerebbe loro di allungare il divario con la zona “pericolosa” della classifica. D’altro canto i diavoli rosa sono alla ricerca di punti per uscire, appunto, dalla zona play-out (11-12esimo posto) dato che a dividerli da Montecchio Maggiore c’è solamente un punto. La rosa lombarda è la più giovane delbianco. Il centrale Alessandro Frattini, classe ‘97, è infatti il più esperto della ...

