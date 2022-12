Leo Messi campione? La manina della Fifa | girano strane voci

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) La Francia è la grande favorita per la vittoria in Qatar. Si tratterebbe per il secondo successo consecutivo ai Mondiali per i Blues, che hanno tutto per centrare l'impresa storica: Mbappè sta confermando di essere attualmente il giocatore più forte e determinante del mondo, ma è tutta la rosa francese ad essere strabordante a livello di talento. L'Argentina può sì contare su unin grande spolvero e desideroso di coronare la carriera con un Mondiale, ma al tempo stesso parte svantaggiata rispetto alla Francia, anche in virtù del cammino più “facile” avuto verso la finale. I nostri “cugini” transalpini però non si fidano affatto dell'Argentina, anzi è piuttosto diffusa una teoria del complotto secondo cui lastarebbe facendo tutto ciò che è in suo potere per aiutarea vincere il suo primo Mondiale. “Rmc Sport ...