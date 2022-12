Lele Adani zittito dalla Rai? E in Argentina qualcosa di clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) La decisione ormai è nota: per la finalissima di Qatar 2022, la partita tra Francia e, non ci sarà, commentatore tecnico in forza a Viale Mazzini che tifa in modo sfacciato, francamente fuori luogo, per l'Albiceleste di Leo Messi. Nel corso di queste settimane mondiali si è fatto un gran discutere del suo commento, che ha spaccato l'Italia: molti i detrattori, altrettanti i sostenitori. E insomma, laera davanti a un bivio: affidargli o meno il commento della finalissima? Risposta negativa, anche perché il commento dell'epilogo della competizione, come sempre, spetta alla prima coppia di voci in gerarchia, ossia Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro. Ovvia la delusione dei tifosi argentini e degli appassionati di, che ormai era visto come una sorta di portafortuna della ...