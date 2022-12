Leghe nazionali | attacco alla FIFA sul nuovo Mondiale per Club

La Gazzetta dello Sport

Poiché il calendario è già sovraccarico, con competizioniper club di lunga data e ... che devono comportare accordi significativi con le. Convocheremo una riunione del consiglio a ...A giugno 2023 sarà Nations League in Olanda (con gli azzurri), nel 2024 Europeo in Germania (si spera con gli azzurri), nel 2026 il Mondiale in Canada, Usa e Messico, ma non prendete appuntamenti per ... Fifa, il Mondiale per club debutta nel 2025. Ma le Leghe si oppongono Leghe nazionali attacco FIFA, per il WLF le decisioni «potrebbero avere conseguenze dannose per l'economia calcistica e i giocatori» ...Il duro comunicato dell'associazione mondiale delle leghe professionistiche di calcio dopo l'annuncio di Infantino ...