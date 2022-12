Le Piastre | torna la festa nel paese dei cento presepi - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 17 dicembre 2022) Una bellissima carrellata di natività per le vie del, tutte realizzate da artigiani e artisti. Si ripete anche il concorso del presepe più bello, giunto alla 33esima ...

LA NAZIONE

Una bellissima carrellata di natività per le vie del paese, tutte realizzate da artigiani e artisti. Si ripete anche il concorso del presepe più bello, giunto alla 33esima ......chiome ispide Chi è alla ricerca di un'acconciatura efficace sarà contenta perché finalmente... Consigli per evitare i capelli deboli e fragili L'uso improprio die pettini e il cambio di ... Le Piastre, torna la festa nel paese dei cento presepi Ormai l’appuntamento è diventato tradizione. Le Piastre è pronto accogliere centinaia di appassionati di presepi. Di solito le natività esposte per le vie del paese sono più di cento, tutte realizzate ...Ripristinate le funzionalità del defibrillatore a Controne. Nel comune alburnino da tempo la postazione era rimasta inattiva ...