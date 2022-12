Le armi del futuro sono già in Ucraina

Leggi su panorama

(Di sabato 17 dicembre 2022) Non solo nuovi droni aerei, marini e terrestri, ma anche i sistemi per abbatterli. Non solo civili trasformati in agenti segreti, ma un’intelligenza artificiale in grado di incrociare ogni dato utile e suggerire ai militari come essere letali. Questa guerra è un micidiale laboratorio. Satelliti. Aerei spia. Droni di ogni sorta. E poi osservatori umani: pattugliatori e ricognitori in avanscoperta, oppure spie paracadutate oltre le linee, e perfino civili, purché dotati delle adeguate mini-apparecchiature. Tutti insieme, questi occhi - artificiali e no - osservano il nemico da differenti punti di vista. Raccolgono ogni possibile informazione sulle unità avversarie, attive in un determinato quadrante, e continuano a spedirle online a un computer piazzato su un grosso camion blindato. In tempo reale, il sofisticatissimo software di quel computer raccoglie ed elabora i dati che via via gli ...