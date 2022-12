Lazio | Gasparri | ' subito candidato centrodestra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Forza Italia avvia la campagna elettorale con i suoi candidati per le elezioni regionali. Sappiamo che nelilpuò vincere, chi ha più numeri ha diritto ad avanzare più proposte ma ormai mancano meno di 60 giorni e abbiamo bisogno di una soluzionericonoscibile dall'elettorato perchè l'essere favoriti non ci deve portare a sottovalutare la campagna elettorale. Mettiamo in campo le migliori energie e impegnamoci ad affiancare il buongoverno nazionale con una Regione governata dal". Lo chiede il senatore di Forza Italia Maurizio, vicepresidente del Senato. "Le nostre priorità -ricorda- riguardano la sanità, i rifiuti, i trasporti e la realizzazione del termovalizzatore, temi che la sinistra ha lasciato marcire per troppo tempo. ...