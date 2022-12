L' Argentina ha troppi ricordi di finali perse

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Neanche spolverando id’infanzia di Franco Armani e Leo Messi, i più attempati di questa, si può trovare un giocatore dell’Albiceleste che conosca la sensazione di vincere un Mondiale. Nessuno era ancora venuto al mondo quando la Seleccion del 1986, trascinata da Maradona, trionfava per la seconda volta nella sua storia, in Messico. Al contrario, la delusione per una sconfitta in finale è tristemente familiare per gli argentini protagonisti in Qatar. Alcuni, ancora bambini, erano davanti allo schermo nel luglio del ’90, quando Brehme con un rigore portava la Germania Ovest sul tetto del Mondo; e tutti ricordano con precisione dov’erano il 13 luglio 2014, mentre Götze infrangeva il sogno di trasformare Rio de Janeiro in Buenos Aires per una notte. Otto anni dopo, l’si affaccia all’atto finale dei ...