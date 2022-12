L' aereo militare si schianta e il pilota si lancia fuori

Corriere TV

UnF - 35B si è schiantato a terra alla base di Fort Worth in Texas. Il velivolo aveva toccato già terra quando ad un tratto si è alzato ...Dal calcio al braccio di ferro Poche settimane prima delle partite il regimehonduregno di ... fu El Salvador a rompere gli indugi e a lanciare un attaccoe di terra su ordine del ... Aereo militare si schianta dopo aver toccato terra: il pilota si lancia fuori dall’aereo e si apre il paracadute Dal primo Pelé all'ultimo Ronaldo — il Fenomeno — sei grandissimi hanno deciso i Mondiali da soli. A chi toccherà in Qatar 2022 Messi all'ultimo tentativo, Mbappé può consacrarsi ...Per la prima volta dal 1947 il Giappone autorizza il suo esercito ad attaccare un paese straniero. Pronti 313 miliardi da spendere in armi ...