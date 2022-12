La Tunisia sta per eleggere un parlamento senza poteri e senza partiti

Il Fatto Quotidiano

Davanti alle rivolte in, Egitto, Libia, Siria e Yemen, le monarchie del Golfo avevano ... Ciòora sostenendo la diversificazione economica "oltre gli idrocarburi" (come la Vision 2030 ...... oltre a gestire 10 resort posizionati in Grecia, Spagna,, Turchia, Isola di Cipro e ... Grazie a questo supporto, siamo riusciti a realizzare questo resort che oggi ciportando dei buoni ... Tunisia al voto tra indifferenza e crisi. L’opposizione boicotta le urne e protesta contro il… Sono aperti i seggi in Tunisia per le elezioni parlamentari. Si prevede una bassa affluenza alle urne a causa del boicottaggio.La leucemia mieloide acuta, diagnosticata all'ex calciatore Sinisa Mihajlovic, è un tumore del sangue che colpisce ogni anno circa 3.500 persone in Italia, che origina nelle cellule staminali presenti ...