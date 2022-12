la Ternana Femminile sfida il Genoa | mister Melillo | “Rispettiamo le rossoblù | vogliamo rimanere in alto”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Domani lasarà impegnata nella difficile trasferta di Genova, dove alle 14.30 affronterà lenel 12° turno del campionato di Serie B. L’allenatore delle rossoverdi, Fabio, fa il punto della situazione alla vigilia della gara., cosa ti aspetti dalla gara di Genova dalle tue ragazze? “Mi aspetto di vedere quello che ho visto in queste sei partite, tutte vinte. Mi aspetto mentalità e determinazione. Siamo fermamente intenzionati a condurre un campionato ambizioso,in vetta perché ci piace stare lassù; di contro sappiamo che tutto passa attraverso un percorso che ci deve sempre far guardare gara per gara. Questo turno propone interessanti scontri diretti, potremmo approfittarne se otterremo un risultato ...

Ternana Calcio

...-20:30 Bari - Genoa BASKET - LEGA BASKET SERIE A 17:00 Derthona - Universo Treviso 17:30 Trieste - Trento 18:00 Venezia - Sassari Visualizza Lega Basket Serie A VOLLEY - SERIE A1......-20:30 Bari - Genoa BASKET - LEGA BASKET SERIE A 17:00 Derthona - Universo Treviso 17:30 Trieste - Trento 18:00 Venezia - Sassari Visualizza Lega Basket Serie A VOLLEY - SERIE A1... Ternana Femminile: domenica impegno sul campo del Genoa La decisione della Federcalcio per tutte le partite si unisce a quella del club rossoverde nel match del Liberati In occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel weekend in Ita ...Il centrocampista dei lariani: "Dipende molto da noi, per come stiamo lavorando e migliorando possiamo e dobbiamo per forza pensare positivo".