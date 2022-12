La riflessione Il cardinal Comastri a Ostia | “Società allo sbando perché senza più valori”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 dicembre 2022)– Festa grande a, dove ilAngeloha presieduto la Santa Messa per la festa di San Nicola proprio nella chiesa dedicata al Vescovo di Mira. Il porporato, prendendo spunto dal brano evangelico, oltre a ricordare la figura del santo, che definisce “vero discepolo di Gesù”, si concentra sul motivo per cui la nostra: “Segue i modelli sbagliati. Fedeltà e spirito di sacrificio oggi sembranoche non esistono più. Come pure la lealtà e l’impegno concreto per costruire la pace”. Questi, sottolinea ile, “sonoindispensabili per unache vuole vivere in pace”. Video credit Gruppo “Messaggio nella Bottiglia: Comunicazione e ...