La reazione del Bologna alla morte di Mihajlovic | “la squadra sta male”

(Di sabato 17 dicembre 2022) E’ un giorno molto difficile per il, il club continua a piangere ladi Sinisa. Il serbo è stato un grande protagonista della storia recente dei rossoblu, l’esonero a stagione in corso non cambia il giudizio sul percorso dell’allenatore sulla panchina del. Sono stati anni indimenticabili, laha sempre raggiunto la salvezza in anticipo. La Figc ha disposto un minuto di silenzio prima delle gare del prossimo weekend, i funerali si terranno lunedì 19 dicembre a Roma. Foto di Claudio Peri / AnsaIl ds Marco Di Vaio ha commentato il gravissimo lutto, ai microfoni dei giornalisti. “Lasta. Tanti giocatori hanno vissuto col mister una buona parte della loro carriera. Vogliamo ribadire la nostra tristezza, questa resterà una ...

Sky Sport

Senonché, la massa di questi prodotti diè inferiore alla massanucleo d'uranio di partenza: la massa m mancante s'è trasformata in energia E " vale sempre la famosissima equazione di ...Dura laMovimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera: " Il governo vuole un colpo di spugna sui reati tributari ". Il sottosegretario Federico Freni prova smorzare agli ... Sinisa Mihajlovic, le reazioni del mondo del calcio e non solo I reati interessati dalla misura sono l'omessa dichiarazione dei redditi, l'omesso versamento, nonché la dichiarazione infedele: la proposta di Sisto ...Rieccolo, il Gigante Greg. Hanno messo nel programma dei mondiali in vasca corta anche gli 800 metri maschili per la prima volta e Paltrinieri l’ha subito fatta sua tanto per completare il ...