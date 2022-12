La porta in faccia Matteo Renzi in ginocchio da Letizia Moratti

(Di sabato 17 dicembre 2022) “Quando in Regione Lombardia hanno strizzato l'occhio ai no vax lei ha sbattuto lae ha detto che non fosse a disposizione di un progetto del genere. Dobbiamo esserne orgogliosi”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Vivanel corso dell'evento di inizio della campagna elettorale per l'elezione dialla Presidenza della Regione Lombardia che si è svolto a Milano.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

la Repubblica

Libero di guardare inil nemico, farne una radiografia al termine della quale è impossibile non riconoscerlo. 'Lo 'ndranghetista non è lo stupido checinque chili di droga a Perugia, con ...... all'ultimo secondo del primo quarto, con una bomba da 3 all'ultimo secondoi Rices in ... poi spazio per Maccapani (ma il secondo play è sfortunato, ed è costretto a uscire per un colpo in)... Porta in faccia all'Europa