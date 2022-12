La piena dell'Arno passa sotto gli occhi attenti... delle papere. Ecco le

PisaToday

Il fiume gonfio d'acqua non ha spaventato gli animali che lo abitano. Gli scatti catturano alcuni esemplari intenti a osservare il corso ...Si tratta del primo esito'attività sinergica sviluppata in attuazione del memorandum operativo ... Per quanto sopra, allo scopo di dare effettiva eattuazione al dispositivo di confisca, le ... Piena dell'Arno: si apre lo Scolmatore a Pontedera Il fiume gonfio d'acqua non ha spaventato gli esemplari che lo abitano. Gli scatti catturano alcuni esemplari intenti a osservare il corso d'acqua ...Il governo Meloni sta gestendola pandemia nel segno della discontinuità. Per rispettare le promesse fatte in campagna elettorale. Ma il virus continua a circolare. E l’aumento dei ricoveri in area med ...