La Gazzetta dello Sport

... nella serata presentata da Giulia Mizzoni e Palmiro Faetanini, oltre alla vittoria come 'dell'anno', Stellaha ricevuto anche la Fiamma d'Oro, emblema con cui il Consiglio riconosce ...Nella ginnastica ritmica le targhe 'dell'anno' sono andate a quattro atlete della asd ... Elena Fioretti, Viola Becucci, Aurora Cangioli, Clarissa, Rebecca, Giulia Rosati, ... La Paoletti atleta dell’anno: San Marino consegna gli oscar ai suoi campioni Stella Paoletti è stata proclamata Atleta dell’Anno 2022, artefice di una stagione piena di successi: dall’oro in coppia ai Giochi del Mediterraneo alla ...La campionessa del mondo di bocce ha ricevuto anche la Fiamma d’Oro, emblema con cui si riconosce benemerenza dimostrata in favore dello sport sammarinese. Stesso premio ad Enrico Dall’Olmo, vincitore ...