La moda aberrante dei consigli per i regali tranne i nostri | ovviamente

(Di sabato 17 dicembre 2022) "I migliori 83a meno di 25 dollari”, “i migliori 75 a meno di 50”, “i migliori 61 a meno di cento” sono alcune delle liste didi Natale suggerite dal New York Times, ma ci sono anche dodici liste dodici con i miglioriper bambini, con addirittura una lista specifica per ogni anno d’età dagli 1 ai 9. Per mettere dentro quante più merci possibili, come se iper un bambino di sette anni potessero essere poi molto diversi da quelli per un bambino di otto (anche se poi si tende a regalare ai bambini prodotti per un’età maggiore di quella reale, per fare contenti i genitori. Ed è la ragione per cui, a cercare bene, ogni bambino in età da asilo ha nella cameretta una copia della “Divina Commedia” coi disegni di Doré, perché un genitore prima avrà detto “compragli quello che vuoi, ma considera che ...

