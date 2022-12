CalcioMercato.it

Lane approfitta: oltre a Fresneda, c'è anche KarsdorpFresneda, però, non è affatto l'unico nome finito in cima alla lista del club di Torino. Karsdorp © LaPresseInfatti, un profilo che resta ...Le ultime di calciomercato mettono in evidenza la mossa del club di Serie A cheulteriormente in salita la possibile operazioneIn attesa di vedere come andranno a finire le ...stuzzica la... La Juve mette la freccia: Inter al tappeto, arrivano entrambi Calciomercato Roma, l’asse con la città di Torino rimane caldo. A gennaio possibile anche il doppio intreccio con la Juventus L’asse con la città di Torino rimane caldo in casa Roma. Sì, perché se pri ...Potrebbe esserci un clamoroso cambio di portiere in casa Juventus con Handanovic in bianconero; cerchiamo di capire la situazione.