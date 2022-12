La Finanza ricorda il sacrificio di Antonio Zara | ucciso all’aeroporto di Fiumicino 49 anni fa

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 dicembre 2022)– Si è tenuta oggi, nel 49°versario della scomparsa, la cerimonia di commemorazione del Finanziere, Medaglia d’oro al Valor Militare,da un gruppo di terroristi“Leonardo da Vinci” il 17 dicembre 1973. In quella drammatica giornata si verificò il primo attentato terroristico avvenuto in un aeroporto italiano: un commando armato del gruppo “Settembre Nero”, dopo aver lanciato due bombe all’interno di un aereo della Pan Am fermo su una piazzola di manovra dello scalo aeroportuale uccidendo 28 passeggeri, ne prese in ostaggio altri e si impossessò di un jumbo della compagnia Lufthansa pronto al decollo. Il militare della Guardia di, in servizio di vigilanza doganale, tentò di opporsi alla fuga dei terroristi, ma uno ...