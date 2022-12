La figlia Virginia scrive a Sinisa Mihajlovic | “è dura papà…”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Continuano ad arrivare le reazioni dalla famiglia di. L’ex allenatore del Bologna è morto venerdì, il serbo lottava da tempo contro la leucemia. Dopo i messaggi di Viktorija e della moglie Arianna, anche laha deciso di pubblicare una lunga lettera per papà. “Èpapà. È. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco. Impossibile accettare tutto questo ma trovo la forza nell’amore immenso che mi hai donato in questi anni di vita insieme, talmente forte che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni. Dopo aver scoperto il tuo destino, ringrazio ...

