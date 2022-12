La dottoressa che ha curato Mihajlovic | «Vi spiego cos’è la leucemia mieloide acuta e e cosa è successo nella sua ricaduta»

(Di sabato 17 dicembre 2022) Francesca Bonifazi, direttrice del Programma trapianto e il Programma dipartimentale terapie cellulari avanzate dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, ha seguito il paziente Sinisafino all’ultimo. E oggi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, racconta gli ultimi giorni di vita dell’ex calciatore ed allenatore: «È stato un uomo che aveva una grande voglia di vivere e amava la vita più di qualunque altra. Poi è stato circondato dall’affetto dei suoi: sua moglie gli è stata vicina dal primo all’ultimo momento, sempre. Arianna è stata la donna che gli ha dato coraggio e che ha gestito la famiglia in una fase molto difficile». Il trapianto di midollo osseo Bonifazi racconta il percorso clinico di: «Il trapianto di midollo osseo è la terapia più efficace per eradicare la ...

Corriere

Ha avuto il coraggio', ha dichiarato all'AGI Francesca Bonifazi, medico del Sant'Orsola, lalo ha avuto in cura. - di affrontare la vitaamava sopra ogni cosa, nonostante una ...Ringraziamo i medici e le infermierelo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare laFrancesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, ... Sinisa Mihajlovic, la dottoressa che lo curava: «Un lottatore, camminava per chilometri fino agli ultimi giorni» Roberto Mancini, ct della Nazionale e amico di Sinisa Mihajlovic, ha affidato alle pagine della Gazzetta dello Sport il suo commosso e commovente ricordo e saluto. “ Da ieri non ho più un fratello - h ...Sono diversi da tutti i mondi trovati nel nostro sistema solare: i due nuovi pianeti acquatici scoperti dagli scienziati ci raccontano una storia lunga e molto particolare ...