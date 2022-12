La doppia giustizia degli arbitri

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’amministrazione dellanell’Associazione Italianapotrebbe presto rivelarsi una bomba ad orologeria con effetto boomerang. Dopo il terremoto nell’ufficio di presidenza di Alfredo Trentalange, lo tsunami potrebbe travolgere l’intero Comitato Nazionale. A rischio la legittimità dei campionati di Serie A e B. BRACCIO DI FERRO Il 10 novembre 2022 il Capo della Procura arbitrale Rosario D’Onofrio viene arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, colto in flagrante con 44 kg di marijuana. Dopo una condanna a 2 anni e 8 mesi – che stava scontando ai domiciliari da maggio 2020 – che non gli ha impedito di essere nominato Procuratore capo dell’Associazione Italiana. È il 6 marzo 2021 quando, a tre settimane dall’elezione, il neo presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, gli affida le sorti della ...

Il Riformista

