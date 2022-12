(Di sabato 17 dicembre 2022) Laha vinto laper ilaidiin Qatar: ha2-1 il, rivelazione del torneo. Per i croati ilè il secondo miglior risultato di sempre, dopo il secondo

Il Post

... dopo la già ricordata sconfitta iniziale (1 - 2) contro l' Arabia Saudita ha poiMessico , Polonia , Australia econquistando l'accesso alla semifinale dopo aver pareggiato 2 - 2 con ...Il bilancio vede davanti l'Argentina , che haben sei volte la nazionale transalpina, ... le ultime notizie sulle formazioni Scaloni pensa di riproporre il 4 - 4 - 2 visto con la, che ... La Croazia ha battuto il Marocco nella finale per il terzo posto ai Mondiali di calcio Il secondo posto di Russia 2018, il terzo centrato ora in Qatar: la Croazia chiude un altro ottimo Mondiale battendo nella finalina un grande Marocco, capace di scrivere la propria storia e di tutta l ...AGi - Il secondo posto di Russia 2018, il terzo centrato ora in Qatar: la Croazia chiude un altro ottimo Mondiale battendo nella finalina un grande Marocco, capace di scrivere la propria storia e di ...