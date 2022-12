La Croazia conquista il terzo posto ai Mondiali | Marocco battuto 2-1 | secondo podio consecutivo

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022)aiper la. Dopo ilin Russia di quattro anni fa, in Qatar arriva la terza posizione per la banda di Dalic che nella finalina si impone per 2-1 sul. Partita molto bella, nonostante la posta in palio non fosse altissima: da fare i complimenti ad entrambe le squadre, con gli africani che possono sorridere nonostante la sconfitta, per un piazzamento di lusso. Primo tempo davvero spettacolare: dopo 7? i croati sono già in vantaggio con lo stacco di testa di Josko Gvardiol, al termine di uno schema su calcio piazzato ben orchestrato da Perisic. Neanche il tempo di mettere la palla al centro che c’è il pareggio: ilrisponde colpo su colpo e al 9? è un altro colpo di ...