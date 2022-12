(Di sabato 17 dicembre 2022) AGi - Il secondo posto di Russia 2018, il terzo centrato ora in Qatar: lachiude un altro ottimondo nella finalina un grande, capace di scrivere la propria storia e di tutta l'Africa tornando a casa con un meraviglioso quarto posto. Al Khalifa International Stadium di Doha finisce 2-1 per la formazione di Dalic, grazie alle reti di Gvardiol ed Orsic mentre a nulla serve il gol del momentaneo pareggio di Dari. Reduci dal testa a testa della fase a gironi terminato con uno scialbo 0-0, croati e marocchini stavolta partono in quinta marcia, dando vita ad un bel botta e risposta in pochi istanti nelle primissime battute di gara: al 7' sblocca la squadra di Dalic con un colpo di testa di Gvardiol su sponda aerea di Perisic, due minuti più tardi invece pareggiano i nordafricani di Regragui con ...

La Croazia batte il Marocco e conquista il podio mondiale La medaglia d'argento in Russia, la medaglia di bronzo in Qatar. E' il miracolo della Croazia, paese con meno di quattro milioni di abitanti.