La Croazia batte il Marocco 2-1 e chiude al 3^ posto

51 La finale per il terzo posto di Qatar 2022 si conclude con la vittoria della, cheil Marocco per 2 - 1 con le reti di Gvardiol e Orsic . Inutile il momentaneo pareggio di Dari . LA PARTITA - Subito brivido iniziale per Bounou che per poco non si fa autogol nell'...Dal corner nessun pericolo 2022 - 12 - 17 16:00:09 0' Calcio d'inizio,la, divisa a scacchi biancorossa. Il Marocco in maglia rossa e calzoncini verdi 2022 - 12 - 17 15:53:56 Ore 15:52 ... La Croazia batte il Marocco e conquista il podio mondiale La medaglia d'argento in Russia, la medaglia di bronzo in Qatar. E' il miracolo della Croazia, paese con meno di quattro milioni di abitanti.di A. Bocci, A. Ravelli e P. Tomaselli, inviati a Doha e Redazione Sport La diretta dei Mondiali in Qatar 2022 con le news, le formazioni in campo e i protagonisti • Oggi, sabato 17 dicembre, il penul ...