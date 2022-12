La Bce alza i tassi | compra meno titoli e l’Italia fa i conti con le sue illusioni sbagliate

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 dicembre 2022) In un Paese di poeti, santi, navigatori, virologi negazionisti e generali pacifisti non c’è da sorprendersi che moltissimi si sentano anche banchieri centrali in pectore ed escano coraggiosamente allo scoperto quando occorre spiegare o contestare patriotticamente le scelte della Banca centrale europea. Ci sarebbe da discutere se quello patriottico, o meglio nazionalistico, sia un paradigma di giudizio coerente per un’istituzione che deve preoccuparsi della stabilità dell’euro e del controllo dei prezzi nell’eurozona, non di operare azioni redistributive tra i diversi Paesi attraverso lo strumento della politica monetaria. Non ambendo peraltro a concorrere per il posto di CT dell’Eurotower e neppure della nazionale italiana anti-austerity, non so e non presumo di sapere se l’aumento dello spread e il tonfo delle borse dopo le parole della presidente Lagarde siano la dimostrazione di un ...