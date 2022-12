Juve | Allegri | ' Pogba? Basta teatrini | ecco come stanno le cose'

Tuttosport

Il tecnico della Juventus Massimilianoha accolto con soddisfazione la vittoria contro l' Arsenal nell'amichevole di lusso andata di scena a Londra . A Sky il mister toscano ha ricordato in primo luogo Sinisa Mihajlovic e Mario ...schiera i suoi con il modulo utilizzato prima della sosta e in difesa manda in campo dall'... Con i Gunners che sprecano l'impossibile, lapuò resistere a lungo e passare in vantaggio ... Arsenal-Juve Masterchef: Allegri con Locatelli e Barbieri, social scatenati Senza molti titolari infortunati o reduci dal Mondiale Allegri si affida ai giovani e vince in Inghilterra grazie a due autogol nella prima uscita dopo la pausa e il terremoto societario ...L'allenatore dei bianconeri nel post-partita di Londra: "Stasera c'è stata la dimostrazione che la società ha lavorato bene a livello di settore giovanile" ...