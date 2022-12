Ivana Knoll | l’ultimo regalo allo stadio | leggings da sballo | fondoschiena in evidenza – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 17 dicembre 2022), in occasione dell’ultima partita della sua Croazia ai Mondiali, si è presentata conche lasciano poco spazio all’immaginazione. I primi Mondiali invernali della storia stanno per concludersi: è arrivato infattiweekend della manifestazione. Domenica 18 scenderanno in campo Argentina e Francia per la finale: l’evento sarà seguitissimo in tutto il mondo. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.