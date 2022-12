Isola dei Famosi | Ilary Blasi ha deciso | anche quest’anno ci saranno le coppie!

Canale Dieci

La nuova edizione de L'Famosi tornerà a primavera, dopo la Finale della settima edizione del Grande Fratello Vip che è fissata ad aprile, con tante novità e riconferme. Mentre è sempre più in bilico la presenza di ...PALERMO " Solo in Sicilia le persone con sclerosi multipla sono 11.000 e ogni anno nell'si registrano 290 nuove diagnosi. E' la fascia d'età compresa tra i 25 e i 40 anni ad essere ... simbolo... Isola dei Famosi 2023, quando inizia, concorrenti, opinionisti e conduttore: tutti i (possibili) nomi Dopo il fortunato esperimento dell’ultima edizione, Ilary Blasi ha intenzione di proporre nuovamente le coppie a L’Isola dei Famosi. Ecco le indiscrezioni sul programma di Canale 5.Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina Gemelli Isola inaugura lo sportello colon-retto, un nuovo ambulatorio al quale le persone che hanno avuto una diagnosi di tumore del colon retto o per le quali il pr ...