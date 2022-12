Ischia | tragedia nella tragedia | la notizia della sua morte

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 dicembre 2022) Nei giorni scorsi a Lacco Ameno si sono tenuti i funerali di Eleonora Sirabella, 31 anni e del compagno Salvatore Impagliazzo, 32 anni: sono due delle 12 vittimefrana che ha colpito Casamicciola. La ragazza è stata la prima vittima accertata, mentre il ragazzo è stato trovato qualche giorno dopo.chiesa di Santa Maria delle Grazie le bare dei due innamorati sono state posizionate l’una accanto all’altra e ricoperte di fiori. In chiesa è arrivato anche Giovanni Legnini, Commissario straordinario per l’emergenza ad, nonché i sindaci dei sei Comuni isolani. All’uscita, invece, in cielo sono stati fatti volare palloncini bianchi sulle note di “Je sto vicino a te” di Pino Daniele. Inizialmente si era paventata la possibilità dei funerali di stato per le ...