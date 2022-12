TGCOM

Leggi Anche, la nota attrice Taraneh Alidoosti posta sui social una foto senza il velo - Proteste anche nell'ovest del Paese Il suo ultimo post - Nel suo ultimo messaggio su Instagram dell'8 dicembre, l'...Mohammadi, giornalista di Ham Mihan, è statail 29 settembre dopo essersi recata nella ... La condanna eccellente per la rivolta: chi finisce in carcere inReporters senza frontiere (Rsf),... Iran, arrestata la nota attrice Taraneh Alidoosti: sostenne le proteste senza velo Il 16 settembre 2022 moriva Masha Amini, la ragazza iraniana arrestata dalla polizia morale per qualche ciocca di capelli sfuggita al velo. Tre mesi dopo, la Repubblica Islamica dell'Iran è ancora in ...La nota attrice iraniana è stata arrestata dopo aver pubblicato delle immagini che la ritraevano senza il velo.