“Io l’ho visto…” Addio Antonella-Edoardo | Patrizia mette il carico da novanta e lo confessa alla Fiordelisi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 dicembre 2022) È finita traDonnamaria: la prima coppia che si era formata nella casa si sfalda dopo tanti alti e bassi e diverse litigate. L’ultimo episodio che si è verificato al GF Vip ha fatto esplodere il volto di Forum che ha voluto troncare definitivamente. Il gioco delle imitazioni voluto dal Grande Fratello è stato deleterio per i due.ha imitato Oriana Marzoli, ma i gesti della spadista non sono piaciuti al ragazzo che lo ha fatto notare a chiare lettere. “Sì infatti adesso lo inizio a fa pure io, mi sono stancato. Non c’ho voglia di parlarti, spero di non averla neanche domani. Lo dovevi fare dirti a pecora davanti a Antonino? Io con te c’ho solo guadagnato? A rovinarmi la vita? Tu volevi fare questa scena in perizoma, come c***o ...