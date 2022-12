Inter | Mondiali d’oro per il club | pioggia di milioni in arrivo?

Leggi su serieanews

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’scenderà in campo contro il Real Betis oggi alle 18:00, ma nel frattempo a smuovere le acque in casa nerazzurra c’è soprattutto il mercato: le ultime. L’, nel pomeriggio di quest’oggi, scenderà in campo per una nuova amichevole. La squadra, al seguito di Simone Inzaghi, è infatti volata a Siviglia per sfidare il Real Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.