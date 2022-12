Inter | l'agente di De Vrij | 'Rinnoverà? Molte valutazioni | la società gli ha confermato la fiducia'

Sportevai.it

Federico Pastorello,del difensore dell'Stefan De Vrij, ha parlato di un suo possibile rinnovo di contratto Federico Pastorello,del difensore dell'Stefan De Vrij, ha parlato a TMW. PAROLE - "Il ...13 Federico Pastorello,di molti giocatori tra cui Francesco Acerbi, ha parlato del futuro del difensore de ll', in prestito dalla Lazio: 'C'è un diritto di riscatto che è stato fissato senza fondamentalmente ... Agente Acerbi: L'Inter non pagherà 4 milioni per il riscatto | Calcio ... Inter, le parole dell'agente del portiere André Onana: "E' molto motivato per la ripresa del campionato, ama vivere a Milano" ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Napoli accoglie Kessie, c'è anche l'Inter: agente lavora su doppio fronte. Secondo le indiscrezioni del quotidiano, per Kessie, non ...