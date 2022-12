Infortunio Origi | si ferma l’accattante del Milan | le condizioni

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ilieri è sceso in campo contro il Liverpool e Pioli ha dovuto fare a meno ditosi per un guaio muscolare Ilieri è sceso in campo contro il Liverpool e Pioli ha dovuto fare a meno ditosi per un guaio muscolare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga si èto per un risentimento muscolare al flessore.verrà valutato in questi giorni per capire l’entità dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.