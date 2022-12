Influenza e Covid | affollamento negli studi medici | ' Evitare luoghi con troppe persone e fate i vaccini'

Sky Tg24

... influenzale , e infezioni di19. Rispetto agli anni passati', comunica Pier Luigi Bartoletti ... chi non l'avesse fatto a vaccinarsi contro l', contro lo pneumococco ed effettuare la ...Spoiler: non possiamo paragonare i decessi dacon quelli da (per/con)- 19. Senza dubbio nella prima settimana di dicembre (48ma settimana del 2022) i numeri sono molto più alti ... Coronavirus e influenza e in Italia, le news del 17 dicembre. DIRETTA Pronto soccorso nel caos in quasi tutta Italia l'aumento dei pazienti contagiati dall'influenza stagionale mentre crollano le nuove vaccinazioni contro il Covid, segnando il ...Affollamento negli studi medici di Roma. A lanciare l'allarme è la Federazione dei medici di famiglia della capitale, secondo cui «in questi giorni si stanno registrando ...