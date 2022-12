Inflazione | novembre | Potenza la meno cara | Bari regge e nella top ten delle economiche Brindisi Bolzano | i maggiori rincari

(Di sabato 17 dicembre 2022) Con l’1,2 per cento di aumento dei prezzi nel carrello della spesaè fra le città campione quella con il minore tasso di, a sua volta, è seconda perpiù bassa il mese scorso in questa graduatoria.top ten dei minori. La città campione con la maggioremensile è stata(+12,3 per cento) secondo i dati diffusi dall’Istat. L'articololatop ten

Agenzia ANSA

Con l'1,2 per cento di aumento dei prezzi nel carrello della spesa Potenza è fra le città campione quella con il minore tasso di. Bari, a sua volta, è seconda perpiù bassa il mese scorso in questa graduatoria. Nella top ten dei minori rincari Brindisi. La città campione con la maggiore ...Per Daly, la disoccupazione dovra' salire almeno al 4,5% per contribuire al rallentamento dell'. Secondo il rapporto sull'occupazione di, la disoccupazione e' al 3,7%. Ieri, ... Inflazione di novembre in Eurozona rivista al 10,1% - Europa A Novara l'aumento dei prezzi, dopo la riunione della Commissione comunale, nel mese di novembre ha fatto registrare un +10,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Per Grifoni e Minicucci «la situaz ...L’inflazione resta stabile a livello nazionale: +11,8% rispetto al novembre dell’anno scorso, +0,5% rispetto al mese di ottobre. E in Puglia va ancora peggio, con rialzi del 12,5%.