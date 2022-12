Incidente in galleria | tre feriti In ospedale anche una donna incinta - Cronaca - lanazione it

CesenaToday

Coinvolte due auto. La gestante e un'altra persona condotti in ospedale per accertamenti. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Nocera ...... il traffico è stato deviatostradale, nella tarda mattinata di oggi (sabato 17 dicembre) ... Lae la strada sono state chiuse per permettere le operazioni di messa in sicurezza ... Auto prende fuoco nella galleria della Secante dopo l'incidente, un ferito. Disagi al traffico per il tunnel chiuso Coinvolte due auto. La gestante e un'altra persona condotti in ospedale per accertamenti. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Nocera Scalo ...NOCERA UMBRA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato nel Comune di Nocera Umbra, in provincia di Perugia, lungo la Statale Flaminia al chilometro 160. Tre persone coinvolte, tutte ...